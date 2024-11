Nuki revela nova fechadura inteligente mais compacta e eficiente

A Nuki, fabricante austríaca de fechaduras inteligentes, anunciou seu mais novo modelo, a Smart Lock Ultra, uma fechadura mais rápida e compacta que sua antecessora. Com um design inovador, a Smart Lock Ultra tem um terço do tamanho em comparação aos modelos anteriores — que nós testamos, inclusive —, graças a um novo design de bateria embutida.

A fechadura apresenta um motor sem escovas, semelhante aos usados em veículos elétricos, permitindo que ela desbloqueie em menos de 1,5 segundo, tornando-a uma das fechaduras inteligentes mais rápidas disponíveis. Além disso, a Smart Lock Ultra conta com Wi-Fi integrado, eliminando a necessidade de uma ponte (bridge) separada, e também suporta conectividade Matter-over-Thread e Bluetooth.

A Smart Lock Ultra é compatível com todas as principais plataformas de casa inteligente, incluindo Apple Home, Amazon Alexa e Google Home. A duração da bateria é avaliada em seis meses por carga, com carregamento feito por meio de um cabo magnético de 2 metros incluído.

A fechadura pode ser controlada por vários métodos, incluindo geofencing, aplicativo para smartphone ou plataformas de casa inteligente compatíveis. Além disso, ela funciona com os acessórios existentes da Nuki, como chaveiros e teclados.

A Smart Lock Ultra será lançada inicialmente na Europa, em dezembro, por €350, enquanto a versão americana está planejada apenas para o segundo trimestre de 2025. Você inserir o seu email no site da Nuki para ser notificado assim que o produto estiver disponível.

