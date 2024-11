OWC lança hub Thunderbolt 5 ideal para múltiplas conexões em Macs

A OWC anunciou hoje seu novo Thunderbolt 5 Hub, uma solução que amplia as opções de conectividade dos Macs com chips M4/M4 Pro/M4 Max e de outros dispositivos compatíveis com a tecnologia.

O novo hub é uma versão atualizada do modelo lançado em 2020, agora com uma conexão Thunderbolt 5 que oferece três portas adicionais desse padrão e uma porta USB-A. É mais versatilidade para quem precisa conectar vários dispositivos.

Lançado em 2023, o Thunderbolt 5 dobra a velocidade do Thunderbolt 4, alcançando até 80Gbps em transferências bidirecionais e 120Gbps para monitores, ideal para quem trabalha com vídeos e imagens de alta qualidade.

Para usuários de Mac, o Thunderbolt 5 Hub proporciona flexibilidade para conectar até três monitores 8K a 60Hz e fornece 140W de potência para carregamento, suficiente para manter um MacBook Pro alimentado.

Outro diferencial do Thunderbolt 5 Hub é a possibilidade de criar três cadeias de dispositivos independentes, sem interferência entre elas, o que facilita (e muito) a organização e a conexão de vários acessórios.

Compatível com Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4 e USB-C, o hub permite conectar tanto periféricos mais novos quanto aqueles de gerações anteriores, mantendo a funcionalidade sem preocupações de incompatibilidade.

Esse lançamento da OWC chega logo após o anúncio de uma estação Thunderbolt 5 da Kensington, que também traz opções de conectividade ampliada com portas de legado, como leitor de cartão SD. No entanto, a OWC optou por uma proposta mais enxuta, adicionando apenas uma porta USB-A além das portas Thunderbolt 5.

O design de largura de banda bidirecional do Thunderbolt 5 Hub permite que os usuários enviem e recebam dados simultaneamente, tornando-o ideal para conectar monitores de alta resolução, SSDs e mais, sem comprometer a velocidade. Com três portas Thunderbolt 5 adicionais, os usuários ganham flexibilidade para alimentar vários monitores ou criar cadeias complexas de dispositivos com facilidade. A potência de 140W do hub garante que notebooks e tablets permaneçam carregados, independentemente da carga de trabalho. —Larry O’Connor, fundador e diretor executivo da OWC.

Já disponível em pré-venda por US$190, o hub deverá chegar ao mercado em dezembro, mas ainda não há uma data cravada para o seu lançamento.

via AppleInsider