Vídeo: o iMac agora tem o chip M4! [unboxing + hands-on]

E a nossa semana com vídeos dos novos Macs continua!

Depois do nosso unboxing do Mac mini com chip M4 Pro e do nosso unboxing + hands-on do MacBook Pro com chip M4 Max, desta vez a nossa atenção foi voltada ao novo iMac — agora equipado com o chip M4.

O modelo que pegamos é na cor verde, com a versão de dez núcleos de CPU + dez núcleos de GPU do chip M4, 16GB de memória unificada, 256GB de armazenamento e tela com acabamento nano-texture.

Confira o vídeo completo:

E aí, quem vai num desses?! 😀

