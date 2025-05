VMware Workstation e Fusion agora são 100% de graça para todos!

Em uma postagem no seu blog oficial, a WMware anunciou ontem que tanto o WMware Workstation quanto o VMware Fusion agora são completamente gratuitos para todos os usuários — uma expansão do anúncio feito no primeiro semestre o qual disponibilizou os softwares sem custo para uso pessoal.

Isso significa que agora ambos os produtos estarão disponíveis de graça também para usuários corporativos e educacionais, sem a necessidade de uma assinatura — um movimento curioso e que vai de encontro ao que vem sendo feito por muitas empresas de tecnologia nos últimos anos.

Retirando por completo as versões Pro do Workstation e do Fusion do mercado, a WMware promete manter os benefícios dos atuais assinantes até o final do prazo de assinatura, com direito a suporte empresarial de alto padrão correspondente ao acordado no contrato.

Essa transição abre possibilidades empolgantes de colaboração, feedback e crescimento dentro da nossa comunidade de usuários. Estamos ansiosos para ver como nossos produtos capacitarão clientes novos e existentes.

Com a mudança, todos os usuários agora têm acesso a recursos online que podem facilitar o uso e a solução de problemas com os produtos, como documentação (Workstation, Fusion), artigos da base de conhecimento dos produtos e fóruns da comunidade (Workstation, Fusion).

Caso você esteja interessado em baixar um dos dois apps, é necessário ir até a página de suporte da Broadcom, seguir o caminho Software » VMware Cloud Foundation » My Downloads, logar (ou criar, caso não tenha) em uma conta da empresa e escolher o software desejado para download.