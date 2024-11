Apple mostra como migrar do Android para o iPhone, apagar apps no Mac e mais em vídeos de suporte

A Apple Brasil lançou mais vídeos de suporte no seu canal oficial do YouTube. Para quem ainda não conhece, esses tutoriais ajudam os usuários a aproveitar ao máximo os recursos dos seus dispositivos — sejam eles iPhones, iPads, Macs ou outros gadgets.

Recentemente, cinco novos vídeos foram adicionados: um deles ensina como enviar mensagens de áudio no iPhone e iPad e outro mostra como apagar um app no Mac. Há também um que ensina como fazer backup do iPhone no iCloud.

Entre os outros tutoriais publicados pela Maçã, estão: como migrar do Android para o iPhone e como transferir seus dados e configurar um novo iPhone. Dê uma olhada nos detalhes de cada tutorial a seguir!

Como migrar do Android para o iPhone

Como transferir facilmente fotos, mensagens, contatos e muito mais do dispositivo Android para o iPhone usando o app “Migrar para iOS”.

Em um tutorial nosso, você também pode conferir como resolver alguns dos problemas mais comuns com o app Migrar para iOS.

Como apagar um app no Mac

Apagar ou desinstalar um app no Mac libera o espaço que ele estava usando para seus outros itens. Além disso, é algo fácil de fazer.

Nós também já ensinamos como apagar completamente apps e dados no macOS. Dado que esta é uma dúvida frequente, principalmente entre novos usuários, explicamos o que fazer se não conseguir desinstalar aplicativos no Mac.

Como enviar mensagens de áudio no iPhone e iPad

Saiba como enviar uma mensagem usando a voz no iOS 17 e no iPadOS 17.

Caso ainda reste alguma dúvida, nós comentamos há algum tempo como encaminhar uma mensagem no iMessage e, além disso, como enviar mensagens de áudio pelo app Mensagens (Messages) usando a Siri.

Como transferir seus dados e configurar um novo iPhone

Veja três maneiras de transferir seus dados para um novo iPhone. Mostraremos a você como usar o iCloud e seu dispositivo anterior, como transferir diretamente do dispositivo anterior e como restaurar de um backup do iCloud se você não tiver o iPhone anterior.

Esse tutorial já deu as caras no YouTube da Apple em 2022, mas foi renovado. Da mesma forma, também temos um artigo com dicas de como transferir dados entre iPhones e um vídeo que trata do assunto.



Como fazer backup do iPhone no iCloud

Mantenha todas as informações importantes do iPhone guardadas com segurança no iCloud. Assim, se algo acontecer com o dispositivo, você poderá continuar de onde parou. Confira como usar o Backup do iCloud.

Se ainda restarem dúvidas, temos um artigo publicado com o passo a passo completo para fazer backup pelo iCloud, tanto do iPhone quanto do iPad. O MacMagazine também publicou um tutorial de como fazer backup no iCloud usando a rede celular.

Vale mencionar que a Apple coloca links na descrição desses vídeos para as páginas de suporte com mais detalhes sobre os recursos mostrados. Esses links são uma ótima opção para quem quer entender melhor sobre cada assunto.