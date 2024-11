Apple TV+ terá filme sobre Sam Bankman-Fried e a falência da FTX

Uma reportagem da Variety indica que a Apple se juntará novamente ao estúdio A24 para adaptar o livro de Michael Lewis “Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon”, que conta a história de Sam Bankman-Fried, fundador da falida FTX.

A obra mostra o colapso da FTX e do seu fundador, cuja ascensão e queda oferecem uma educação em negociação de criptomoedas, filantropia, falência e sistema de justiça. O autor traça a trajetória alucinante de um personagem que nunca gostou das regras e foi autorizado a viver por conta própria ― até que tudo desmoronou.

A FTX foi fundada em 2019 e se tornou uma das maiores e mais conhecidas exchanges de criptomoedas do mundo. Em 2022, porém, descobriu-se que bilhões de dólares estavam desaparecidos quando um grande número de clientes tentou sacar seu dinheiro de uma só vez. O fundador da empresa foi posteriormente indiciado e condenado por acusações de vários tipos de fraude e lavagem de dinheiro.

Segundo as informações, a adaptação ficará por conta de Lena Dunham, com o filme ainda em desenvolvimento inicial. Ele também marca mais uma colaboração entre a Apple Original Films e a A24 — que trabalham juntas nos futuros filmes “High and Low” e “The Wives”. As empresas também já lançaram outras produções em colaboração, como “On the Rocks”, “The Tragedy of Macbeth”, entre outros.

