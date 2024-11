Como adicionar fotos e vídeos em mensagens já enviadas no Telegram [iPhone, iPad e Mac]

O Telegram vem lançando alguns novos recursos para melhorar ainda mais a experiência de trocar mensagens com os seus amigos, familiares ou colegas de trabalho.

Publicidade

A partir de agora, por exemplo, é possível adicionar uma mídia a uma mensagem em texto que já tenha sido enviada — assim, você não precisa apagar tudo o que escreveu e reenviar para simplesmente colocar uma foto ou um vídeo que ilustra o que você disse.

Veja só como é simples fazer isso! 🙂

Com o Telegram aberto no seu iPhone/iPad ou no seu Mac, vá até a conversa desejada. Mantenha o dedo pressionado em cima dela (no iPhone/iPad) e vá até “Editar”; no Mac, clique com o botão direito do mouse em cima dela e escolha “Editar”.

Depois, selecione o botão representado por um clipe de papel, à esquerda, e escolha a mídia desejada. Para finalizar, selecione-a e envie a mensagem editada.