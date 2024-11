Da Capcom, jogo Monster Hunter Outlanders é anunciado para iOS

Monster Hunter Outlanders, o mais novo título da franquia Monster Hunter, foi oficialmente anunciado para iOS e Android. O game está em desenvolvimento pelo TiMi Studio Group — subsidiária da gigante de jogos Tencent — em colaboração com a Capcom, proprietária da franquia.

Monster Hunter Outlanders é um jogo de sobrevivência em mundo aberto no qual os jogadores podem caçar sozinhos ou se juntar a um grupo. Ele se passa em um mundo vasto e diverso, consistindo em vários ambientes e ecossistemas únicos repletos de criaturas. Semelhante aos títulos anteriores de Monster Hunter e outros jogos do gênero, o jogador poderá construir suas próprias ferramentas, bem como o seu próprio equipamento para lidar melhor com os eventos e as atividades do jogo.

A franquia de RPG foi estabelecida em 2004, com o jogo Monster Hunter original, e alcançou um imenso sucesso comercial, tendo vendido mais de 100 milhões de unidades até agora.

Embora o novo título ainda não tenha recebido uma data de lançamento, vários testes ocorrerão até lá — de modo que os jogadores devem visitar com frequência a página do jogo para conferirem novas informações.

via Video Games Chronicle