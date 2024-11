Final Cut Pro 11 chega com edição de vídeos espaciais e recursos de IA [atualizado]

A Apple revelou hoje Final Cut Pro 11 para macOS, bem como atualizações poderosas para o Final Cut Pro para iPad e o Final Cut Camera.

Oferecendo novas ferramentas, o Final Cut Pro 11 também suporta a importação e a edição de vídeos espaciais (que podem ser gravados com os iPhones 15 Pro/15 Pro Max, iPhones 16 e com a nova lente da Canon) diretamente para o Apple Vision Pro, permitindo que editores importem suas filmagens e adicionem efeitos, façam correções de cores e aprimorem seus projetos. A posição de profundidade dos títulos e filmagens capturadas também pode ser ajustada durante o processo de edição.

Em termos de inteligência artificial, no Final Cut Pro 11 os editores podem acessar duas ferramentas totalmente novas: a Máscara Magnética (Magnetic Mask) e a Transcrição para Legendas (Transcribe to Captions).

Com a primeira, é possível isolar facilmente pessoas e objetos em um videoclipe sem a necessidade de uma tela verde, fornecendo flexibilidade adicional para personalizar fundos e ambientes. Os editores também podem combinar a função com correção de cor e efeitos de vídeo, permitindo que eles controlem e estilizem cada projeto com precisão.

Divulgação/Apple

A segunda, por sua vez, gera automaticamente legendas do áudio falado na linha do tempo, com um poderoso modelo de linguagem de IA — criado pela Apple, que transcreve áudio falado — feito para ser veloz e preciso (isso, porém, requer um Mac com Apple Silicon e o macOS Sequoia ou posterior).

Divulgação/Apple

Ademais, a Apple também lembrou outros recursos que já estavam presentes no Final Cut Pro relacionados a edição avançada para ajudar a simplificar ainda mais os fluxos de trabalho criativos e economizar tempo:

Linha do tempo magnética : oferece uma maneira fluida de cortar e editar um projeto. Os editores podem adicionar e reorganizar clipes perfeitamente, fazendo ajustes enquanto mantêm o vídeo e o áudio perfeitamente sincronizados.

: oferece uma maneira fluida de cortar e editar um projeto. Os editores podem adicionar e reorganizar clipes perfeitamente, fazendo ajustes enquanto mantêm o vídeo e o áudio perfeitamente sincronizados. Edição multicâmera: os usuários podem sincronizar instantaneamente vários ângulos de um projeto e alternar entre as tomadas durante a reprodução. Novas opções de atalho de teclado permitem ajustar a visualização da linha do tempo e reposicionar clipes.

Eis as notas de liberação do Final Cut Pro 11:

Notas de liberação do Final Cut Pro 11 O Final Cut Pro 11 está mais rápido e inteligente do que nunca. Use ferramentas aprimoradas de IA, trabalhe mais rápido com melhorias de fluxo de trabalho e edite vídeo espacial. Tenha mais liberdade criativa com a revolucionária máscara magnética auxiliada por IA e isole pessoas, objetos e formas em qualquer filmagem sem uma tela verde ou processos demorados de rotoscópio.

Use a transcrição para legendas para criar automaticamente legendas do áudio falado na linha do tempo, com um poderoso modelo de linguagem de IA feito para ser veloz e preciso (requer um Mac com Apple Silicon e macOS Sequoia ou posterior).

Importe e edite clipes de vídeo espacial do Apple Vision Pro ou iPhone 15 Pro ou posterior, adicione títulos, correção de cor e efeitos, e compartilhe projetos espaciais cativantes que podem ser vistos no Apple Vision Pro (requer um Mac com Apple Silicon).

Reduza a bagunça no navegador com a ocultação automática dos clipes originais ao criar clipes sincronizados ou clipes multicâmera.

Use o zoom vertical para ajustar a altura de clipes na linha do tempo.

Acelere seu fluxo criativo com novos efeitos de PIP e balão explicativo.

Crie revelações visuais incríveis com as novas transições modulares.

Aumente a eficiência com novos atalhos de teclado para tarefas comuns no navegador e na linha do tempo.

Instale extensões de mídia de terceiros para ter compatibilidade com a reprodução e edição de mais formatos de vídeo (requer macOS Sequoia ou posterior).

Também foram atualizados hoje o Compressor e o Motion, cujas notas de liberação são as seguintes:

Notas de liberação do Compressor 4.9 O Compressor 4.9 inclui os seguintes aprimoramentos: Transcodifique arquivos de vídeo estereoscópico em vídeo espacial para edição no Final Cut Pro e reprodução no Apple Vision Pro.

Exporte arquivos com codificação de vídeo espacial para o app Fotos para compartilhar automaticamente no Apple Vision Pro.

Crie facilmente codificações de 90, 100 ou 120 fps com novos pré‑ajustes de exportação.

Instale extensões de mídia de terceiros para ter compatibilidade com a reprodução de mais formatos de vídeo (requer macOS Sequoia ou posterior). Notas de liberação do Motion 5.9 O Motion 5.9 inclui os seguintes aprimoramentos e correções de erros: Instale extensões de mídia de terceiros para ter compatibilidade com a reprodução e composição de mais formatos de vídeo (requer macOS Sequoia ou posterior).

Inclui melhorias de estabilidade e desempenho.

Ainda para o Mac, o iMovie também recebeu uma pequena atualização (versão 10.4.3), a qual inclui apenas melhorias de estabilidade e desempenho.

Final Cut Pro para iPad

Agora na versão 2.1, o Final Cut Pro para iPad traz recursos como o efeito Aprimorar Luz e Cor, uma maneira inteligente de melhorar a cor, o equilíbrio de cores, o contraste e o brilho em vídeos ou imagens estáticas — com otimização para mídia codificada em SDR , HDR , RAW e Log.

Divulgação/Apple

Com o feedback tátil do Apple Pencil Pro e do Magic Keyboard, os usuários sentirão uma vibração ao cortar clipes, mover mídia, navegar na linha do tempo e redimensionar clipes do visualizador para pontos de ajuste.

Divulgação/Apple

Outras melhorias no fluxo de trabalho incluem um novo gesto de pinça que pode expandir ou minimizar a altura do clipe na linha do tempo; a capacidade de ajustar dinamicamente o tamanho e a posição do visualizador no modo Picture-in-Picture (PiP); e suporte de linha do tempo para gravações a 90 quadros por segundo, 100qps e 120qps nos iPhones 16 Pro/16 Pro Max.

Divulgação/Apple

Ademais, novas opções do recurso Live Drawing no iPad permitem adicionar ainda mais animações aos vídeos. Por fim, a biblioteca de conteúdo também foi expandida com novas transições modulares, predefinições de gradação de cores e trilhas sonoras dinâmicas.

Notas de liberação do Final Cut Pro para iPad 2.1 O Final Cut Pro para iPad 2.1 inclui os seguintes recursos e aprimoramentos: Melhore automaticamente a cor, balanço de cores, contraste e brilho de vídeos ou imagens estáticas com o novo efeito Aprimorar Luz e Cor, baseado em aprendizado de máquina.

Adicione aos vídeos animações personalizadas de Desenho ao Vivo com novas cores de aquarela, giz de cera, caneta tinteiro e linha contínua.

Realce o visual com novos efeitos de reenquadramento, adicione sobreposições de vídeo com transições modulares e refine o conteúdo com ainda mais predefinições de graduações de cores e trilhas sonoras.

Edite mídias com taxas de quadros altas e compatibilidade de linha do tempo para ajustes de 90, 100 e 120 fps.

Usufrua do retorno tátil instantâneo enquanto você edita e navega por seus projetos com o Apple Pencil Pro.

Aumente a eficiência com novos atalhos de teclado para tarefas comuns no navegador e na linha do tempo.

Ajuste dinamicamente o tamanho e a posição do visor no modo PIP.

Final Cut Camera

Já o Final Cut Camera 1.1 traz controles profissionais intuitivos, bem como a capacidade de capturar vídeo HEVC codificado em Log para que os usuários possam aproveitar a faixa dinâmica do formato enquanto se beneficiam de tamanhos de arquivos reduzidos e ainda mais tempo de gravação.

Divulgação/Apple

O Final Cut Camera também permite habilitar uma visualização LUT durante a gravação em Log, exibindo a vibração da cena original em SDR ou HDR com o Apple Log LUT. Com os iPhones 16 Pro/16 Pro Max, podemos fazer filmagens 4K a 120qps, importá-las para o Final Cut Pro para iPad e começar a edição.

Divulgação/Apple

Um novo nível avançado ajuda a compor fotos com precisão com indicadores de rotação e inclinação; para fotos de cima para baixo, o Final Cut Camera apresenta um indicador de posição.

Notas de liberação do Final Cut Camera 1.1 O Final Cut Camera 1.1 inclui os seguintes recursos e aprimoramentos: Para pré-visualizar seu vídeo Log em SDR ou HDR com a vibração da cena original, ative o Apple Log LUT durante a gravação. (Requer iPhone 15 Pro ou posterior.)

Grave em Log e HEVC para obter mais flexibilidade e intervalo dinâmico combinados com tamanhos de arquivo menores. (Requer iPhone 15 Pro ou posterior.)

Para criar vídeos com precisão, use o nível com indicadores de inclinação e giro ou miras para filmar de cima.

Capture gravações em 4K de alta qualidade até 120 fps com o iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

As novas versões do Final Cut Pro para Mac, do Final Cut Pro para iPad e do Final Cut Camera já estão disponíveis para download. Enquanto o primeiro custa R$1.500 (o update para a versão 11 é grátis para quem já tinha ele antes), os dois últimos podem ser baixados gratuitamente.

O Final Cut Pro 11 requer minimamente o macOS 14.6, 8GB de memória (16GB são recomendados) e 6GB de espaço em disco disponível; alguns recursos exigem, vale notar, um Mac com Apple Silicon rodando pelo menos o macOS Sequoia 15.

Já o Final Cut Pro para iPad 2.1 requer um iPad com chip M1 ou posterior; um iPad mini (A17 Pro) com o iPadOS 17.6 ou posterior. Por fim, o Final Cut Camera requer iPhones ou iPads com o iOS/iPadOS 17.6 ou posterior.

Atualização15/11/2024 às 08:23

Em um artigo de suporte sobre recurso Transcrição para Legendas do Final Cut Pro 11, a Apple informa que a função está disponível inicialmente somente em inglês, já que usa um modelo de linguagem de IA que foi treinado com “áudio falado em inglês”.

A empresa diz no mesmo documento que, se você estiver criando legendas automaticamente pela primeira vez, o Final Cut Pro fará o download do modelo de idioma para então criar as legendas. Esse download acontece apenas uma vez e, naturalmente, requer uma conexão com a internet.

via 9to5Mac