iPad Pro foi o modelo mais vendido entre tablets da Apple no 3º trimestre de 2024

Mais uma vez, o iPad Pro abocanhou a maior parte das vendas de toda a linha de tablets de Apple, sendo responsável por quase 50% das vendas no terceiro trimestre deste ano.

Publicidade

O dados são da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) e referentes ao mercado americano. A firma também destacou a estabilidade nas vendas, apesar do declínio geral. No início deste mês, algumas firmas demonstraram que a Apple ampliou bem pouco a sua liderança no mercado de tablets durante o período em questão.

Como é possível notar no gráfico acima, o iPad de entrada foi o segundo modelo mais popular, capturando 33% do mercado.

Já o iPad Air apresentou declínio significativo em relação ao mesmo período do ano passado, caindo para 13% das vendas.

Publicidade

Por fim, o iPad mini viu um ligeiro crescimento na participação de mercado, tomando conta de 9% das vendas no trimestre anterior.

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Tablets/Apple-iPad-Pro-13-M4,15899.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Tablets/Apple-iPad-Pro-11-M4,12299.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Tablets/Apple-iPad-Air-13-M2,9499.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Tablets/Apple-iPad-Air-11-M2,6999.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Tablets/Tablet-Apple-iPad-mini-6-geracao,5999.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Tablets/Tablet-Apple-iPad-109-10-geracao,3999.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider