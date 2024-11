Kino 1.2 chega com recurso para o Controle da Câmera dos iPhones 16 e outras novidades

O Kino, aplicativo de gravação de vídeo profissional da Lux Optics (criadora do Halide), chegou à versão 1.2 com diversas novidades focadas nas capacidades dos iPhones 16 e suas câmeras de última geração, conforme revelado pelo perfil do app em uma Thread no X (ex-Twitter).

Além de um redesign no ícone do aplicativo, a desenvolvedora também demonstrou estar ciente dos feedbacks dos usuários, adicionando algumas mecânicas que já eram requisitadas nas versões anteriores do app.

Vamos dar uma conferida nas novidades? 🙂

Novo ícone

Além de todos os recursos que o app está trazendo, o ícone também teve mudanças e agora tem suporte à personalização de cores do iOS 18.

Ajuste de taxa de quadros

O app passou a suportar gravações em 4K a 120 quadros por segundo, podendo ser ajustado também o Apple Log — o que, é claro, demanda um amplo espaço no armazenamento interno, de modo que a própria desenvolvedora já alerta que é recomendado um meio de armazenamento externo para as capturas.

Ajustes com o Controle da Câmera

Com o novo botão Controle da Câmera dos iPhones 16, o Kino permite escolher um recurso para usá-lo como atalho — seja ativar as grades, o foco manual, entre outras diversas coisas.

Mais novidades

A desenvolvedora também revelou que muitas novidades ainda estão para ser reveladas, e já deu alguns spoilers do que está por vir — como uma reestruturação no sistema de organização e melhorias na interface de usuário.

A atualização do Kino já está disponível para todos a partir da App Store.