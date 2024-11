Logic Pro para Mac/iPad ganha plugin com algoritmos do criador da Quantec

A Apple lançou hoje atualizações para o Logic Pro (versão 11.1) e o Logic Pro para iPad (versão 2.1). Com os updates, ambos os apps ganharam o Quantec Room Simulator, o qual disponibiliza algoritmos e códigos originais de Wolfgang Buchleitner (fundador da Quantec) em um formato de plugin.

De acordo com a Apple, o Quantec Room Simulator permite escolher o Yardstic com algoritmos aprimorados de simulação de cômodos, os quais permitem modelar espaços acústicos com mais precisão, clareza e detalhes.

O plugin também permite adicionar os sons dos reverberadores de hardware da Quantec, bem como selecionar o QRS vintage para “adicionar um espaço acústico natural à música enquanto preserva suas características sônicas”.

Especificamente no app para iPad, foram realizadas melhorias no navegador de sons com as Pastas de Samples:

Pré‑visualize samples, e arraste e solte para criar kits de bateria, instrumentos de samples ou adicionar diretamente a uma trilha.

Acesse a sua coleção de samples diretamente do navegador de sons integrado do Logic.

Adicione pastas de samples do iPad, do armazenamento externo e do iCloud Drive.

Use várias pastas para fornecer uma visualização organizada dos seus samples favoritos.

Simplifique hierarquias de pastas complexas numa única lista de fácil navegação.

No macOS, a novidade exclusiva é a busca de plugins:

Busque por categoria, nome do fabricante ou até parte do nome do plugin.

Busque e adicione qualquer plugin diretamente do menu de plugins.

Use os comandos de teclas de busca e adição de plugins para encontrar e adicionar plugins rapidamente, sem sequer clicar no local de inserção da faixa de canal.

Os dois apps também permitem baixar um novo pacote de sons denominado Melodias Modulares, o qual conta com centenas de loops criados a partir de sintetizadores físicos e uma coleção de patches projetados no sintetizador Alchemy.

Ambos também ganharam correções e melhorias mais simples, como novos gestos, atalhos de teclado e uma maior integração ao sistema.

Por fim, o Logic Remote foi atualizado hoje para a versão 1.5.6 com melhorias de estabilidade e correções de erros.

Preços

O Logic Pro para Mac custa R$1.000 na Mac App Store. A nova versão requer pelo menos o macOS Sonoma 14.4.

Já o Logic Pro para iPad está disponível gratuitamente para download, mas requer uma assinatura (R$30/mês ou R$300/ano), com um teste gratuito de um mês para novos usuários. A nova versão requer o iPadOS 18.1 ou posterior.