mophie lança carregadores Qi2 e suporte veicular compatíveis com MagSafe

A mophie lançou ontem três novos acessórios com suporte ao padrão Qi2 e compatíveis com MagSafe: um carregador de viagem 3-em-1, um carregador veicular e um suporte para usar o iPhone dentro do carro.

Começando pelo mophie 3-in-1 Travel Charger, ele permite recarregar o iPhone a até 15W, um Apple Watch a até 7,5W e até mesmo um par de AirPods a até 5W ao mesmo tempo — todos magneticamente!

Ocupando pouco espaço e se dobrando perfeitamente para uma bolsa de viagem, ele permite ainda levantar a superfície do iPhone, para que o dispositivo exiba o modo Em Espera (StandBy) durante o carregamento.

O carregador de viagem 3-em-1 da mophie custa US$150 e pode ser adquirido diretamente na Apple Store Online americana.

Carregador e suporte veicular para iPhone

Além do produto supracitado, a mophie lançou outros dois que são bastante semelhantes esteticamente, mas contam com propósitos diferentes: o Magnetic Wireless Charging Car Vent Mount e o Magnetic Vent Mount.

O primeiro, como o próprio nome já indica, é um carregador Qi2 compatível com MagSafe o qual permite recarregar o iPhone magneticamente a uma potência de até 15W, enquanto exerce também a função de suporte para o aparelho.

Possuindo um gancho ajustável o qual permite se encaixar perfeitamente contra a saída de ventilação do automóvel e com suporte a inclinação e rotação, ele pode ser adquirido por US$70, também na loja online da Apple nos EUA.

O segundo produto, por sua vez, é idêntico ao primeiro, mas sem a função de carregamento. Indicado para quem quer apenas posicionar o iPhone em um local ideal para navegação com apps de GPS ou até mesmo fazer chamadas FaceTime, ele custará US$30.

