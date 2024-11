PCs com Windows ultrapassaram Macs no mercado de computadores para IA no 3º trimestre de 2024

Um novo levantamento da Canalys indica que PCs com Windows ultrapassaram Macs no mercado de computadores habilitados para IA (AI-capable PCs), uma classificação que leva em consideração máquinas que incluem componentes para trabalhos dedicados a IA, como o Neural Engine que está presente nos chips da série “M” Apple desde o seu lançamento, em 2020.

Publicidade

De acordo com o levantamento, o boom recente envolvendo IA generativa e o investimento da Microsoft em plataformas como os Copilot+ PCs fizeram esse mercado crescer 49% no terceiro trimestre de 2024. A subida balançou o market share até então liderado pela Apple, com os PCs com Windows pulando de 41% para 53% de participação e os Macs caindo de 59% para 41%.

É um cenário que cada vez mais caminha para uma proximidade em relação ao que temos no mercado de computadores como um todo, com os PCs obtendo uma larga vantagem em participação em relação aos Macs. Para se ter uma ideia, no último trimestre de 2023 a Maçã detinha 85% de participação nesse mercado, contra apenas 15% das demais empresas.

Para o analista da Canalys Kieren Jessop, no entanto, a abordagem da Apple é diferente das de outras fabricantes, especialmente porque a empresa fabrica tanto o hardware quanto o software dos seus computadores. Com isso, a Maçã pode aproveitar seu ecossistema integrado para oferecer uma diferenciação em relação às concorrentes sem necessariamente correr para obter participação no mercado.

Neste trimestre, vale recordar, a Maçã liberou para todos os Macs alimentados com seus processadores os primeiros recursos da Apple Intelligence, conjunto de ferramentas de IA integradas a recursos nativos dos seus sistemas operacionais. Além de no macOS, elas funcionam também no iOS e no iPadOS, promovendo uma integração consistente entre diferentes dispositivos.