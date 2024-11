“123456”, “qwerty123” e “qwerty1” lideram senhas mais usadas no Brasil em 2024

Um novo relatório do NordPass revelou que muita gente ainda insiste em usar combinações fracas e óbvias, como 123456 , que mais uma vez ocupou o primeiro lugar na lista das senhas mais populares (e, vamos admitir, mais inseguras) de 2024.

Esta é a segunda vez seguida que 123456 leva o “troféu” de senha mais usada no mundo, mostrando que, apesar dos avisos sobre segurança, as pessoas ainda apostam em combinações simples.

Para montar o ranking, o NordPass analisou uma base de dados de 2,5TB, que inclui informações de vazamentos de dados disponíveis publicamente, inclusive da dark web. O mais preocupante? As senhas mais comuns podem ser quebradas em menos de um segundo e deixam os usuários muito vulneráveis a ataques cibernéticos.

Além de 123456 , outras senhas bem conhecidas aparecem no Top 10, como password , qwerty123 e até mesmo secret . Em alguns países, algumas variações locais também chamam a atenção, como no Reino Unido, onde liverpool é uma das senhas preferidas, ou na Austrália, com o curioso uso de lizottes .

Classificação Senha Tempo para quebrar Contagem 1 123456 < 1 segundo 3.018.050 2 123456789 < 1 segundo 1.625.135 3 12345678 < 1 segundo 884.740 4 password < 1 segundo 692.151 5 qwerty123 < 1 segundo 642.638 6 qwerty1 < 1 segundo 583.630 7 111111 < 1 segundo 459.730 8 12345 < 1 segundo 395.573 9 secret < 1 segundo 363.491 10 123123 < 1 segundo 351.576

No Brasil, claro, não é diferente: 123456 lidera com mais de 73 mil usos registrados, seguida por qwerty123 e qwerty1 . O pior é que essas senhas fracas aparecem não só nas contas pessoais, mas também em corporativas, o que aumenta ainda mais o risco de vazamentos de dados.

Classificação Senha Tempo para quebrar Contagem 1 123456 < 1 segundo 73.206 2 qwerty123 < 1 segundo 31.317 3 qwerty1 < 1 segundo 29.144 4 123456789 < 1 segundo 27.145 5 12345678 < 1 segundo 19.279 6 12345 < 1 segundo 8.607 7 102030 < 1 segundo 7.875 8 admin < 1 segundo 7.480 9 Brasil < 1 segundo 6.277 10 Qwerty123 < 1 segundo 4.969

O NordPass recomenda que as pessoas evitem senhas óbvias e tentem criar combinações mais complexas — melhor ainda é usar um gerenciador de senhas, que pode ajudar a gerar uma senha forte e única para cada serviço.

No iOS 18, a Apple trouxe um gerenciador de senhas nativo, chamado Senhas (Passwords), também disponível no iPadOS 18 e no macOS Sequoia 15. Com ele, é possível armazenar e gerenciar senhas, chaves-senha e códigos de verificação.

O app também ajuda a criar senhas fortes, compartilhar credenciais com segurança e alerta sobre senhas fracas ou vazadas. Ele faz parte das Chaves do iCloud, sincronizando as informações entre os dispositivos (apenas da própria Apple, é claro).

via The Verge