Apple lidera ranking de eliminação de produtos tóxicos nos EUA

Em uma pesquisa realizada pelo Toxic-Free Future intitulada Retailer Report Card, foi revelado o ranking com mais de 100 varejistas espalhadas pelos Estados Unidos e suas relações com produtos tóxicos.

Nele, foi mostrado que a Apple lidera como a empresa que mais eliminou produtos tóxicos, químicos e plásticos, trocando-os por soluções mais seguras e ecológicas — sendo a única da lista com uma nota A.

No ranking, a Apple consta com uma eliminação de 84%, seguida por Sephora com 69%, Walmart com 65%, Sam’s Club com 65% e Target também com 65%. A margem da Maçã em relação à segunda colocada é um número surpreendente, que demonstra o real compromisso da empresa na redução do uso de materiais tóxicos.

Confira o Top 10:

Para entender mais, o Toxic-Free Future também explicou qual foi a metodologia utilizada para chegar a tais números, as empresas avaliadas e seus respectivos segmentos, entre outras coisas. Aos interessados, vale a visita.

via CNN