Como converter moedas e unidades de medida nas Notas de Cálculo [iPhone, iPad e Mac]

As Notas de Cálculo (Math Notes) do aplicativo Calculadora (Calculator) permitem que você faça contas simples ou mais complexas de um jeito bem fácil, seja digitando os números, usando o dedo ou o Apple Pencil (no caso dos iPads).

Além disso, você também pode fazer conversões de unidades de medidas e moedas sem precisar fazer uma consulta em outros aplicativos ou na própria Calculadora. Confira como é supersimples fazer isso! 🙂

Abra o app Calculadora, toque/clique no ícone dela (no canto inferior esquerdo) e selecione “Notas de Cálculo”. Ou, se preferir, abra uma nota diretamente no app Notas (Notes).

Digite a conversão seguida de um sinal de “=” para que o resultado apareça. Por exemplo:

“R$50 em dólares =”

“US$400 em reais =”

“25cm em polegadas =”

Lembre-se de que, para ver os resultados após o sinal de igual, é preciso que a opção correspondente esteja ativada.

Para isso, clique nos três pontinhos, em “Resultados de Cálculos” e “Inserir Resultados” no iPhone ou iPad; no Mac, vá até Formatar » Resultados de Cálculos.