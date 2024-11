Como criar gráficos nas Notas de Cálculo [iPhone e iPad]

Além de permitir que você veja o resultado de cálculos usando o aplicativo Notas (Notes), as Notas de Cálculo do iOS/iPadOS 18 também possibilitam que você insira gráficos ou sobreponha aqueles que tenham múltiplas equações na mesma grade, a fim de ver como elas se relacionam, por exemplo.

Neste artigo, mostraremos como você pode usar essas funções na prática. Veja só! 😊

Como criar um gráfico

Com o app Calculadora (Calculator) aberto, toque no botão do canto inferior esquerdo e selecione “Notas de Cálculo”.

Digite ou escreva uma equação com duas variáveis ​indefinidas, com uma em cada lado do sinal de igual. Ao terminar a equação, um menu aparecerá. Selecione, então, “Inserir Gráfico”. Também é possível tocar no sinal de igual de qualquer equação já escrita para criar um novo gráfico.

Todos os gráficos interpretarão as equações inseridas como y = f(x) . A variável à esquerda do sinal de igual é representada graficamente no eixo y , e a outra variável é representada graficamente no eixo x .

Para modificar um gráfico, mantenha o toque sobre a função do gráfico e mova o dedo ao longo da linha para ver os valores de x e y de cada ponto para ver as coordenadas.

Quando você editar a equação, o gráfico será atualizado de forma automática; para reenquadrá-lo, toque no gráfico e passe dois dedos para movê-lo; para redimensioná-lo, toque no gráfico e arraste um puxador de canto ou da borda. Já para recolorir a linha do gráfico, toque nele, depois no botão representado por um deles e no ponto colorido à esquerda da equação.

Como trabalhar com múltiplos gráficos

Depois de criar um gráfico, digite ou escreva outra equação e toque em “Inserir Gráfico” ou em “Adicionar a Gráfico Existente”.

Também é possível tocar no sinal de igual de qualquer equação já escrita para adicioná-la a um gráfico existente.

Para combinar os gráficos em uma grade, toque em um gráfico, no ícone representado por um gráfico e, na lista, selecione a equação que você deseja adicionar ao gráfico. Já para ocultar uma linha do gráfico, vá até o ícone de gráfico e toque no botão laranja para desmarcá-lo.