Google lança app oficial do Gemini para iOS

O Google lançou oficialmente o aplicativo próprio do Gemini para iOS. O chatbot da empresa, vale recordar, estava disponível em iPhones apenas pela web ou como uma aba dentro do aplicativo de pesquisas.

Tendo sido lançado primeiramente nas Filipinas há alguns dias, o app pode agora ter sido disponibilizado mundialmente (confirmamos a sua disponibilidade no Brasil e em Portugal), dando aos usuários mais praticidade ao usar o software.

Com o app oficial do Gemini, além de conversar com o chatbot por texto em uma interface dedicada, é possível interagir por voz com o modo Live ou até mesmo conectá-lo a outros softwares do Google.

Permitindo também criar imagens com IA em poucos segundos, o chatbot ainda pode ajudar a planejar viagens com mais rapidez e eficiência, fornecer resumos e informações detalhadas sobre vários assuntos.

Caso você conte com o plano pago Gemini Advanced, também terá acesso aos modelos de IA mais eficientes do Google. Inclusive, é possível fazer o teste por um mês caso você nunca tenha usado a versão paga.

Por ora disponível apenas na App Store para o iPhone, o Gemini pode ser baixado gratuitamente e, dentro do app, é possível fazer upgrade para o plano Google One AI Premium (com o Advanced) por R$97 mensais.