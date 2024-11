Google Maps agora permite pesquisar diretamente por itens para achar lojas

Com a época de festas se aproximando, o Google anunciou novidades no Maps para ajudar os usuários a encontrar as lojas ideais para comprar o presente perfeito — principalmente caso se precise de algo do gênero de última hora.

De acordo com o Google, agora é possível simplesmente pesquisar diretamente por itens como raquetes de pickleball ou jogos de tabuleiro para encontrar lojas por perto que tenham os itens pesquisados em estoque, de maneira simples e prática.

Além disso, o Google também destacou como o Maps pode ser útil para o planejamento das atividades graças ao Gemini, o qual pode fornecer informações úteis sobre lugares interessantes, presença de estacionamento gratuito, etc.

O app agora também exibe informações sobre interrupções climáticas em tempo real, como estradas não aradas, com baixa visibilidade ou inundadas. É possível relatar tais eventos para ajudar outros usuários a programar melhor suas viagens.

Para donos de veículos elétricos, agora basta adicionar a marca e o modelo do veículo no app para smartphones para que sejam mostradas automaticamente estações de veículo compatíveis diretamente no carro.

Para evitar atrasos, que são comuns em épocas de festividade, agora os usuários podem ver se a sua linha de trânsito será afetada com contratempos, graças à exibição de detalhes como estradas marcadas para estações de metrô e rotas de trânsito alternativas.

Exclusivamente na América do Norte, será possível também inserir no app as dimensões de um trailer que esteja em seu veículo para que o Maps mostre rotas que evitem coisas como pontes baixas e túneis.

O Google Maps pode ser baixado gratuitamente no iOS e as novidades já começaram a ser disponibilizadas para os usuários com a versão mais recente disponível na App Store.

via MacRumors