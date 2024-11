Mesmo após o X voltar no Brasil, Bluesky e Threads continuam crescendo

A crescente popularidade do Bluesky e do Threads certamente teve um pequeno “empurrãozinho” por conta do bloqueio do X no Brasil. O antigo Twitter é a 4ª rede social mais utilizada no país, com cerca de 20 milhões de usuários.

Porém, mesmo após o desbloqueio da rede social, suas duas principais concorrentes continuam numa crescente na quantidade de usuários — e isso mundialmente falando.

Bluesky

Apurado por um site de estatísticas criado por um dos desenvolvedores da rede social, é possível ver que a plataforma atingiu recentemente a marca de 15 milhões de usuários ativos — com um grande pico de likes, posts, contas e repostagens neste mês (já após o desbloqueio do X).

Threads

Já a plataforma da Meta conquistou 15 milhões de novos usuários somente neste mês de novembro, sem revelar mais estatísticas. A informação foi passada por Adam Mosseri, líder do Threads e do Instagram, que vem sendo bastante presente nas redes sociais ultimamente respondendo dúvidas sobre suas plataformas de atuação.

No entanto, é válido esclarecer que essa crescente não é algo 100% do Brasil. Tratam-se de duas plataformas emergentes trazendo constantes atualizações e integrações para tornar a experiência dos usuários a mais agradável possível.

Então, com influência do bloqueio do X no Brasil ou não, não é algo peculiar esse crescimento contínuo. Resta saber se ambas (ou alguma delas) algum dia de fato ameaçarão a supremacia do X.