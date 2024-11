Para o CEO da Oura, Apple não terá anel inteligente por conta do Watch

O CEO da Oura, Tom Hale, afirmou em entrevista à CNBC acreditar que a Apple não investirá em um anel inteligente — como faz há mais de uma década a empresa que ele comanda.

Para o executivo, o grande impedimento para um empreendimento da Maçã nessa seara seria uma possível concorrência do dispositivo com o Apple Watch — o que corrobora um rumor recente de que a Maçã teria desistido de produzir o anel em prol do relógio.

Eu acho que eles não estão convencidos do valor de ter um anel e um relógio juntos e não estão interessados em prejudicar o Apple Watch como um negócio.

Para Hale, como a Apple é uma empresa muito focada e já apostou em um smartwatch — a companhia continuará fazendo dele a sua plataforma no que diz respeito a recursos de saúde.

No entanto, a história mostra que a Apple já apostou em produtos supostamente com potencial para concorrer com outros previamente lançados por ela, como o iPad em relação ao Mac e até mesmo ao iPhone, para algumas pessoas.

Por outro lado, isso é uma espécie de contrassenso, visto que a Maçã alegadamente limita o potencial do dispositivo via software para que ele não roube um público mais avançado de desktops (usuários de Macs).

Ainda na entrevista, Hale também acredita que a Apple está de olho tanto na Oura quanto na Samsung, que lançou seu anel inteligente recentemente, mas que é difícil fazer um produto dessa categoria corretamente.

via MacRumors