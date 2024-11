Promoções na App Store: Wreckfest, ko fish, SaGa, VividTracker e mais!

Nesta quinta-feira, véspera de feriado, confira e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Wreckfest, criado pelo pessoal da HandyGames, é um jogo de corrida com muita adrenalina, bons gráficos e, por isso, é o nosso destaque do dia.

Enfrente oponentes em cenários realistas, com rotas malucas e muita destruição. Selecione a sua lata velha preferida, personalize a aparência, a blindagem e a motorização, e experimente os limites da sua capacidade de direção.

Pilote desde ônibus escolares, triciclos e cortadores de gama. Participe de campeonatos e torne-se um verdadeiro campeão das pistas!

Wreckfest possui uma paulada de opções de melhorias e personalizações. Você pode se preparar para a próxima corrida de demolição com para-choques reforçados, santantônios, protetores laterais e muito mais, ou pode preparar o carro para uma Corrida Lata Velha com peças de desempenho de motor como filtros de ar, árvores de cames, sistemas de combustível, etc. Wreckfest está se tornando o melhor jogo de combate motorizado que existe.