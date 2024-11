Saiba como funciona o investimento em renda fixa (em dólar) da Nomad!

A Nomad, parceira do MacMagazine que oferece uma conta internacional sem custo, lançou recentemente uma plataforma de renda fixa em dólar, possibilitando investimentos em Bonds americanos. E por que isso é algo relevante? Pois essa opção protege patrimônios contra desvalorizações e oferece exposição à economia americana que, como sabemos, é a maior do mundo.

Desde 1994, o real desvalorizou-se cerca de 80% em relação ao dólar, tornando essencial diversificar investimentos em moedas fortes. O mercado de renda fixa em dólar é o maior do mundo, ultrapassando US$52,9 trilhões em 2023.

E, agora, a plataforma da Nomad oferece investimentos totalmente digitais, filtrados por especialistas, proporcionando segurança e conveniência para você que quer dolarizar os seus investimentos.

O que é renda fixa em dólar?

A renda fixa em dólar consiste em títulos de dívida nos quais o investidor empresta dinheiro ao emissor, recebendo remuneração no futuro. O prazo de vencimento, a taxa de remuneração e a periodicidade de pagamento são definidos, sem surpresas.

A remuneração varia conforme o risco do emissor, a liquidez e o prazo do vencimento. Quanto maior o prazo, maior a remuneração esperada. Existem opções prefixadas (taxa fixa) e pós-fixadas (taxa variável), além de proteção contra a inflação nos EUA.

ETF de renda fixa Renda fixa em dólar Previsibilidade de retorno Varia com o tempo, pois acompanha a rentabilidade dos títulos que compõem o ETF Fixada no momento da compra Personalização de carteira A gestora faz a administração do ativos que compõem o ETF Sem intermediário, o cliente escolhe o título e a exposição que deseja Data de vencimento Normalmente sem vencimento Fixada no momento da compra Investimento mínimo US$1 US$1.000 Dividendos/coupon Mensalmente Semestralmente Diversificação Sim, compra uma cesta de títulos Não, compra um título específico Liquidez Alta Alta

Principais tipos de títulos de renda fixa em dólar

No Brasil, estamos acostumados a ouvir sobre CDB, CDI, poupança e mais; nos EUA também existem vários investimentos nessa categoria — e o legal é que agora você tem acesso facilitado a eles mesmo morando no Brasil.

Alguns dos mais famosos são:

Treasury Securities (Títulos do Tesouro)

Municipal Bonds (Títulos Municipais)

Certificates of Deposit (CDs)

Bonds

Esses tipos de investimentos em renda fixa oferecem uma variedade de opções para investidores, cada uma com seu próprio perfil de risco, liquidez e retorno.

Riscos da renda fixa em dólar

O risco de taxa de juros ocorre quando mudanças nas taxas de mercado afetam o preço de um título. Se as taxas sobem, o preço do título cai — e vice-versa. Há também o risco de crédito — inadimplência que ocorre quando o emissor não paga juros ou principal, causando perda total ou parcial do investimento.

Já o risco de liquidez ocorre quando um investidor precisa vender um título antes do vencimento e enfrenta problemas para fazer isso. Por fim, há o risco de reinvestimento em títulos de renda fixa, que ocorre quando os cupons (juros) periódicos não podem ser reinvestidos à mesma taxa de juros do título original.

Como escolher sua renda fixa em dólar?

Para escolher títulos de renda fixa em dólar ideais para a sua carteira, considere critérios financeiros, de risco e pessoais. Avalie taxa de juros, prazo de vencimento, rating de crédito, objetivos financeiros, perfil de risco e necessidade de liquidez.

Diversifique seus investimentos, considere custos e taxas, regulamentação e transparência. Consulte relatórios financeiros, análises especializadas e notícias econômicas. Um especialista financeiro pode oferecer orientação personalizada.

Abaixo, algumas dicas:

Objetivo financeiro Ativos de renda fixa em dólar Quero proteger meu patrimônio e

diversificar; tenho baixa tolerância

a riscos CDs de curto prazo.



Títulos do tesouro americano de curto prazo.



Títulos corporativo empresas americanas de grau de investimento. Quero adicionar renda e diversificar;

tenho tolerância média a riscos Títulos do tesouro americano de curto prazo e de prazo intermediário.



Títulos corporativos de empresas americanas de grau de investimento de curto prazo e de prazo intermediário. Quero retornos elevados em forma

de renda, ganho de capital (potencial)

e diversificar; tenho alta tolerância a

riscos Títulos corporativos de empresas sem grau de investimento.



Títulos do tesouro Americano de longo prazo.



Títulos corporativos de mercados emergentes (Brasil).

E como ficam as taxas e a tributação?

Investimentos em renda fixa dolarizada incorrem taxas como Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas transações cambiais, taxas operacionais e imposto sobre ganho de capital. Caso você tenha muitas dúvidas, o ideal é consultar um especialista financeiro para detalhes e planejamento tributário adequado.

IOF : é o imposto sobre operações financeiras que incide sobre a remessa ao exterior do valor que você pretende investir. Na conversão para a conta de investimentos da Nomad, a alíquota é de 0,38% do valor da operação. A mesma taxa é cobrada na conversão de dólares para reais.

: é o imposto sobre operações financeiras que incide sobre a remessa ao exterior do valor que você pretende investir. Na conversão para a conta de investimentos da Nomad, a alíquota é de 0,38% do valor da operação. A mesma taxa é cobrada na conversão de dólares para reais. Taxa operacional : também no momento da remessa, existe a taxa operacional, a partir de 1%, a depender do nível do cliente no Nomad Pass.

: também no momento da remessa, existe a taxa operacional, a partir de 1%, a depender do nível do cliente no Nomad Pass. Imposto de Renda: desde o início de 2024, residentes no Brasil que investem no exterior devem pagar 15% de alíquota de imposto de renda sobre os rendimentos auferidos (ganhos) dessas aplicações, mesmo se o dinheiro não voltar ao Brasil.

Vale notar que o conteúdo disponibilizado neste artigo não constitui ou deve ser considerado como conselho, recomendação ou oferta pela Nomad, e que os serviços são intermediados pela Global Investment Services DTVM Ltda.

Abra a sua conta na Nomad e ganhe US$20 para já começar a investir!

Antes de começar a investir com a sua conta da Nomad, é claro, você precisa… ter uma conta. A boa notícia é que, ao fazer isso, você pode ganhar até US$20 de cashback sem gastar nada!

Tudo o que você precisa fazer é abrir a sua conta e, na hora do cadastro, digitar DINHEIRODEVOLTA no campo de “convidado”. Depois de a conta ser aprovada e aberta (é preciso apenas de um RG ou uma CNH para isso), basta fazer uma operação de câmbio até 15 dias depois da abertura para ganhar até US$20!

Nesta tela, digite o cupom DINHEIRODEVOLTA para ganhar até US$20 de cashback, dependendo do valor da sua primeira remessa.

Funciona assim: você ganhará 2% de cashback em cima da primeira operação de câmbio na sua conta, limitado a US$20. Dessa forma, se fizer uma operação de US$500, por exemplo, ganhará US$10; se for de US$1.000, ganhará US$20. Simples, né?

Sobre a Nomad

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. O cartão da empresa é aceito em mais de 180 países, oferecendo, como dito, taxas bastante menores do que as dos cartões de crédito brasileiros.

Além de poder fazer compras, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ), comprar ações, ETFs, ETFs de renda fixa e REITs… tudo a partir de US$1 e zero corretagem, assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA) na conta-corrente e na conta-investimento, além de garantia do SIPC em até US$500 mil investidos.

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

E não para por aí: com a sua conta Nomad você tem acesso a descontos em lojas parceiras e ainda pode aproveitar o Nomad Lounge, que concede acesso a uma das melhores salas VIP do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Só na Nomad você tem uma conta internacional sem taxas mensais de manutenção, dólares assegurados pela FDIC, até 10% de economia em compras e IOF de 0,38%.

