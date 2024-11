Samsung tira sarro da falta de inovação da Apple em novo comercial

Você se lembra do jogo Mestre mandou (no inglês, Simon says)? Pois a Samsung fez referência a esse clássico infantil em uma nova campanha, na qual cutuca a “falta de inovação” da Apple e zomba da “conformidade” dos consumidores sobre isso.

Segundo um comunicado da Samsung, o vídeo é o mais recente de uma sequência de projetos “incentivando os consumidores a desafiar o status quo do ecossistema de seus dispositivos móveis”, bem como um “lembrete viral de que a criatividade não pode ser esmagada” (em referência ao polêmico comercial dos iPads Pro).

No curto comercial (acima), é mostrada uma pessoa na fila para o último lançamento do iPhone, abrindo a caixa e perguntando “O que há de novo?”, seguindo por alguém dizendo “Quem se importa?”. Então, vemos uma pessoa próxima à fila usando o Galaxy Z Fold5 e os Galaxy Buds3 Pro — os quais, de tanto parecerem com os AirPods, irritaram até presidente da Samsung. 🤪

A Samsung segue mostrando o uso dos seus smartphones para fazer coisas que os iPhones simplesmente não conseguem fazer, como usar a tela externa do Galaxy Z Flip6 para traduzir a fala de alguém, usar a S Pen que vem com o Galaxy S24 Ultra e editar uma foto usando a Galaxy AI.

O vídeo então termina com o narrador dizendo: “Simon diz muitas coisas. A Samsung diz: ‘Faça o que você quiser'”. O texto final diz: “Ninguém deve esperar pela inovação.”

Acreditamos que as pessoas têm uma tendência natural para a expressão aberta, honesta e livre. Como marca, adotamos uma abordagem aberta com menos limites e menos exclusividade para ajudar todos nós a ir mais longe e alcançar mais. Essa abordagem quebra barreiras, abre possibilidades e permite maior criatividade. É tentador ficar com o familiar e queremos aquecer as pessoas para a ideia de que a melhor experiência móvel pode vir de experimentar um novo dispositivo. —Olga Suvorova, vice-presidente de marketing de experiência móvel da Samsung Electronics America.

O comercial também foi divulgado nos perfis da Samsung no X, no Instagram e no TikTok, com a expectativa do lançamento de ainda mais vídeos da campanha.

O que acharam? 👀

