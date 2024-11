Snapchat lança função para compartilhar localização em tempo real

O Snapchat anunciou hoje o lançamento de uma função de compartilhamento de localização em tempo real a partir do sistema Family Center.

Com isso, o hub Family Center foi atrelado ao já disponível Snap Map da plataforma, o qual permite que familiares e/ou responsáveis visualizem a localização de crianças e jovens. A plataforma esclarece que o foco desta mecânica é visando um maior controle parental.

Recursos de localização

Com a adição do recurso, é possível enviar uma solicitação pedindo para que um determinado usuário compartilhe a sua localização ao vivo. Também é fácil compartilhar a sua localização de volta — mantendo todos em uma família, por exemplo, na mesma página sobre as idas e vindas uns dos outros depois que eles optarem por participar. Uma vez que uma solicitação de compartilhamento de localização é enviada, cabe ao usuário aceitar por um popup dentro do app.

Recursos de privacidade

O Family Center permite aos pais visualizarem configurações de privacidade e segurança dos filhos, incluindo seleções de compartilhamento de localização no Snap Map. Isso facilita conversas informadas sobre opções de compartilhamento adequadas para cada família. O Snapchat divulgou com detalhes os novos recursos de gerenciamento de privacidade para o Family Center.

Preferências de notificação

Em breve, o Family Center oferecerá notificações de viagem, permitindo que famílias escolham até três locais específicos (como casa, escola ou academia) para receber atualizações sobre a chegada e a partida de seus entes queridos, proporcionando maior tranquilidade e segurança. O lançamento ocorrerá dentro das próximas semanas.

Alertas de compartilhamento de localização

No Snapchat, o compartilhamento de localização é desativado por padrão e restringido a amigos aceitos. Para garantir segurança, o aplicativo enviará alertas para revisar configurações de compartilhamento, especialmente ao adicionar novos amigos fora da rede pessoal, incentivando maior vigilância e controle sobre compartilhamento de localização.

As novidades já estão disponíveis com a versão mais recente do Snapchat; caso ainda não apareça por aí, cheque as atualizações e/ou baixe-o na App Store.