WhatsApp testa adição de legendas e edição de GIFs no iOS

Na mais recente rodada de testes do WhatsApp para iOS, a plataforma está implementando uma novidade muito bem-vinda para quem gosta de enviar mídias no formato GIF: a possibilidade de adicionar legendas a eles e até mesmo editá-los.

Como visto pelo WABetaInfo na versão 24.23.10.76 do app, para adicionar uma legenda bastará tocar e segurar sobre um GIF desejado no seletor para que sejam exibidas as opções “Adicionar legenda”, ao lado da já existente opção para “Adicionar às favoritas”.

Essa opção é bastante útil para quem quer adicionar algum contexto antes de enviar uma mídia e adiciona mais praticidade a essa ação, uma vez que atualmente é preciso fazer upload de um GIF do aparelho quando se quer adicionar uma legenda.

Adicionalmente, haverá também a nova opção “Editar” (esta, já disponível por aqui), a qual abre um editor com algumas opções de personalização para GIFs, como a possibilidade de cortar determinado trecho.

Mais clareza para notificações de grupos

O site também observou uma nova opção nas configurações de notificações em grupos, a qual tornará mais claro o entendimento sobre como funciona o cancelamento dos alertas em conversas não individuais.

Nos testes, além das já existentes opções para mutar notificações e para escolher um tom para o alerta, há uma nova denominada “Notificar para”, a qual conta com as opções “Todas” e “Destaques”.

Atualmente, ao silenciar um grupo, as notificações referentes às menções, respostas e outras mensagens relevantes continuam sendo exibidas — o que pode deixar algumas pessoas confusas de alguma forma.

A opção “Destaques” se comportará exatamente dessa forma e basicamente deixará claro aos usuários que não é possível eliminar por completo as notificações em grupo, já que não há uma opção correspondente para tal.

Como de praxe, as mudanças poderão ou não chegar à versão estável do app futuramente. Quando (ou se) estiverem disponíveis, nós avisaremos por aqui. 😉