Apple remove outro app apoiado pelo governo dos EUA da App Store russa

A Apple removeu mais um aplicativo da Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) da App Store, atendendo a uma solicitação do regulador de mídia da Rússia, Roskomnadzor.

No mês passado, o órgão governamental russo já havia feito a solicitação de remoção de outro aplicativo da App Store russa. Anteriormente, o app removido foi o Current Time — que, conforme a solicitação de remoção dizia, era apoiado pelo governo estadunidense. Desta vez, o aplicativo removido foi o Russian Service.

Segundo o Roskomnadzor, o aplicativo contém materiais de uma organização considerada indesejável na Rússia — a RFE/RL foi incluída nessa lista em fevereiro. O presidente da RFE/RL, Stephen Capus, considerou a decisão “um exemplo de como o governo russo vê reportagens verdadeiras como uma ameaça existencial”.

Além dos aplicativos da RFE/RL, a Apple também removeu ou escondeu podcasts em russo produzidos por jornalistas independentes, incluindo o BBC Russian Service.

As autoridades russas intensificaram esforços para regulamentar e controlar o conteúdo na internet. Sites como Facebook e YouTube foram restringidos ou desacelerados — no caso do YouTube, o Google não pode nem mesmo fazer manutenções nos servidores locais por conta das sanções regionais impostas pelos EUA.

O presidente russo Vladimir Putin está investigando as velocidades lentas e interrupções no YouTube, após um pedido de um cineasta muito famoso do país. Essa medida é mais um passo na tentativa do governo russo de controlar a informação e restringir a liberdade de expressão.

