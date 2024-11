Como adicionar uma música ao seu perfil do Facebook [iPhone e iPad]

Apesar de não ser lá tão popular quanto já foi um dia, o Facebook segue sendo uma rede social muito usada pelas pessoas mundo afora — seja para se conectar com amigos e familiares, descobrir novidades ou se informar com notícias compartilhadas.

Um recurso lançado há pouco tempo permite que você adicione uma música ao seu perfil, um processo bem parecido com o que ocorre no Instagram, por exemplo — no Facebook, porém, você consegue colocar quantas músicas quiser.

Confira, nos parágrafos a seguir, como fazer exatamente isso! 🎶

Com o app do Facebook aberto no seu iPhone/iPad, toque na sua foto (no canto inferior direito) e no seu nome. Escolha “Editar perfil”, role até o final da lista e escolha “Editar informações da seção Sobre”.

Na seção “Música”, toque em “Adicionar música” e vá até o “+” (no canto superior direito). Faça a pesquisa de uma música ou de um artista e selecione a canção para adicioná-la ao seu perfil.

Para ouvi-la, toque na capa do álbum depois de adicioná-la ao seu perfil.

Posteriormente, você pode excluí-la indo até o seu perfil, em “Editar perfil” e “Editar informações da seção Sobre”.

Toque na música, vá até os três pontinhos ao lado dela e em “Excluir música do perfil”.

via Tecnoblog