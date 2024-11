Como silenciar o início de Stories no Facebook [iPhone e iPad]

Os Stories também podem ser usados em outro aplicativo da Meta além do Instagram e do WhatsApp. Trata-se, é claro, do Facebook — que, apesar de ter perdido um pouco de popularidade, ainda segue sendo muito usado para interagir com amigos e familiares.

Publicidade

Pois existe uma opção a qual permite que você desabilite o início dos Stories com som. Assim, caso outras pessoas estejam por perto, elas não poderão ouvir os conteúdos que você estiver assistindo no seu dispositivo. Veja como habilitar isso! 📱

Com o app do Facebook aberto no iPhone ou no iPad, toque em “Menu” (no canto inferior direito da tela) e vá até Configurações e privacidade » Configurações.

Em seguida, acesse “Mídia”, na seção “Preferências”, e desative a opção “Começar stories com som”.