Como ver quais pessoas lhe seguem no Facebook [iPhone, iPad e web]

Muita gente nunca percebeu isso, mas o Facebook também permite que você siga pessoas — o que é bem diferente de se tornar amigo de uma delas.

No caso de seguir, não necessariamente você estará na lista de amizades da rede social, bastando apenas que ela permita que outros usuários possam segui-la. Assim, quem seguir você poderá ver as suas postagens feitas.

Neste artigo, ensinaremos como você pode ativar/desativar isso no seu perfil e também conferir uma lista com todos os seus seguidores. Veja só! 🙂

Como gerenciar quais pessoas poderão seguir o seu perfil no Facebook

Toque em “Menu” (no canto inferior direito), no caso do iPhone/iPad, ou na sua foto (no canto superior direito) caso esteja acessando o Facebook pelo navegador, e vá até Configurações e privacidade » Configurações.

Selecione “Seguidores e conteúdo público” e use o menu suspenso ao lado de “Quem pode me seguir” para escolher entre “Público” ou “Amigos”.

Como ver quem segue você no Facebook

No Facebook pelo iPhone ou iPad, toque em “Menu” e no seu perfil (no topo da tela). Em seguida, vá até “Ver suas informações da seção Sobre” e role até o final da tela para ver os seus três últimos seguidores.

Para ver todos, escolha “Ver tudo”.

Já se estiver acessando o Facebook pelo navegador, clique na sua foto (no canto superior direito) e no seu nome. Na barra lateral esquerda, vá até “Ver todos os amigos” e, no menu suspenso “Mais”, escolha “Seguidores”.

Fácil, não é? 😊

