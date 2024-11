Estreia do dia no Apple TV+: segunda temporada de “Silo”

Finalmente chegou o dia! O Apple TV+ liberou hoje o primeiro episódio da segunda temporada de “Silo”, uma das séries mais comentadas do catálogo.

Publicidade

Os fãs de ficção distópica já podem acompanhar a continuação da jornada de Juliette (Rebecca Ferguson), uma engenheira determinada a desvendar os segredos sombrios do silo subterrâneo que abriga os 10 mil últimos sobreviventes da Terra.

Nesta temporada, Juliette continua tentando entender a misteriosa morte de um ente querido. Conforme se aprofunda nas verdades proibidas desse mundo pós-apocalíptico, Juliette percebe que o perigo vem tanto do desconhecido quanto das pessoas ao seu redor. Novas amizades e ameaças surgem, e ela descobre que, nesse lugar, a busca pela verdade pode ser tão perigosa quanto as mentiras que sustentam o silo.

Eis o trailer dessa segunda temporada:

Na nova fase, além de Ferguson, que também é produtora executiva da série, temos a entrada de Steve Zahn como Solo, um personagem-chave na narrativa. Tim Robbins, Harriet Walter e outros nomes de peso também retornam — entre eles, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie e Iain Glen.

Publicidade

Baseada nos livros de Hugh Howey, “Silo” não poupa mistério e tensão. Quem já assistiu ao primeiro episódio diz que a temporada começa com uma energia “triunfante” e “ambiciosa”, segundo as avaliações iniciais da crítica.

Se você acompanhou a primeira temporada, sabe que há muitas perguntas sem respostas — e, aparentemente, Juliette está prestes a se aprofundar em mistérios que vão muito além do que ela (ou nós) poderia imaginar.

Publicidade

Para quem não lembra da primeira temporada, a Apple TV+ lançou um recap para refrescar a memória. A cada sexta-feira, um novo episódio será liberado até o final da temporada, em 17 de janeiro de 2025.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.