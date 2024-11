iPhone XS Max é agora um produto clássico; Apple Watch Series 2, obsoleto

A Apple atualizou hoje suas listas de produtos clássicos (vintage) e obsoletos (obsolete), adicionando mais produtos a ambas categorias.

Publicidade

Agora, o iPhone XS Max é considerado um dispositivo clássico (mas não o iPhone XS, por ora), assim como o iPhone 6s Plus — cujo modelo de 32GB já havia entrado para essa lista em julho de 2022 e se tornou obsoleto em julho passado. Assim, é possível que as demais versões desse modelo tiveram uma sobrevida no mercado para entrarem nessa lista só agora.

Com relação à lista de produtos obsoletos, a nova adição foi o Apple Watch Series 2, tanto na versão de alumínio quanto na de aço inoxidável (de 38mm e 42mm) — a exceção é o modelo com caixa de cerâmica, que ainda não foi adicionado à lista.

As designações clássica e obsoleta da Apple, lembremos, são baseadas em quando um produto para de ser vendido — e não quando ele é originalmente lançado.

Publicidade

A Apple considera um dispositivo clássico quando ele parou de ser vendido há mais de cinco e há menos de sete anos. Já um dispositivo obsoleto é aquele que parou de ser vendido há mais de sete anos. Depois que o produto entra para essa categoria, ele não é mais elegível a reparos na Apple ou em uma autorizada — com a única exceção sendo as substituições de baterias de MacBooks, por um período de até dez anos.

via MacRumors