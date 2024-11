Novos emojis poderão retratar o Pé Grande, um rosto em pânico e mais

O Unicode, organização sem fins lucrativos responsável por recomendar novos caracteres e conceitos de emoji, revelou [PDF] quais novas opções poderão ser lançadas no fim do ano que vem — tanto no iOS quanto em outros sistemas e plataformas.

Publicidade

Esses possíveis novos emojis incluem um rosto sorridente distorcido em pânico , uma orca, um baú de tesouro, vários dançarinos de balé e uma “criatura peluda” inspirada no Pé Grande. Outras sugestões incluem um miolo de maçã, um deslizamento de terra, um baú de tesouro, um trombone e uma “nuvem de luta”.

Todos os anos, o grupo propõe uma coleção de novos emojis (ou alterações na lista existente) para o comitê técnico do Unicode. De acordo com a Emojipedia, 164 sugestões de emoji foram enviadas para aprovação neste mês.

As 150 sugestões de emojis restantes são várias sequências de tons de pele para os emojis existentes de pessoas com orelhas de coelho (👯) e pessoas lutando (🤼). O suporte proposto para esses emojis incluirá tanto um tom de pele único (em que as pessoas no design do emoji compartilham o mesmo tom de pele) e suporte a vários tons de pele (em que cada pessoa é exibida com um tom de pele diferente).

Publicidade

É possível, porém, que sejam realizadas modificações nos designs propostos, de modo que eles poderão ser alterados até a aprovação final; nesse sentido, se aceitos, os emojis incorporarão o Emoji 17.0, cujo lançamento deverá ocorrer em setembro de 2025.

via 9to5Mac