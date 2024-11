Como desativar a gravação de chamadas de voz no iPhone

Desde o iOS 18.1, a Apple permite que você faça gravações de chamadas de voz por meio dos aplicativos Telefone (Phone) e FaceTime (apenas as ligações de voz, claro).

Porém, se você não quiser que essa opção siga aparecendo para você, é possível desativá-la completamente no seu iPhone. Veja como é supersimples fazer isso! 😊

Abra os Ajustes; Toque em “Apps” (no final da tela); Busque por “Telefone”; Selecione “Gravação de Ligação” e desative-a.

Mas atenção: desativando essa opção, você simplesmente não terá mais a opção de gravar suas próprias chamadas no iPhone. Isso não impede que outras pessoas gravem as chamadas que fizerem com você.