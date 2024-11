Como gravar e ver a transcrição de uma chamada no iPhone

Os aplicativos Telefone (Phone) e FaceTime do iOS 18.1 ganharam um novo recurso que, há anos, era aguardado pelos usuários. Trata-se da possibilidade de gravar chamadas de voz/áudio, além de conferir uma transcrição delas em tempo real.

Segundo a Maçã, quando você inicia uma gravação, o app Telefone/FaceTime anunciará automaticamente que a chamada está sendo gravada para que ninguém seja pego de surpresa nessa hora. Além disso, as transcrições das chamadas são salvas no app Notas (Notes), para que você pesquise e revise tudo o que foi discutido na chamada.

Confira, a seguir, como utilizar isso na prática! 📞

Onde a transcrição de chamadas está disponível?

A Apple não especifica os modelos compatíveis com esse recurso, então todos os que rodam o iOS 18.1 devem ter acesso ao recurso. Com relação aos idiomas compatíveis, eis a lista divulgada pela empresa:

Alemão (Alemanha)

Cantonês (China continental, Hong Kong)

Espanhol (EUA, México, Espanha)

Francês (França)

Inglês (Austrália, Canadá, EUA, Índia, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido, Singapura)

Japonês (Japão)

Mandarim (China continental, Taiwan)

Português (Brasil)

Apesar de estar constando na lista, em nossos testes (como você pode conferir no vídeo acima) a transcrição das chamadas no nosso idioma não funcionou — embora a gravação em si, sim.

Como usar o recurso na prática

Inicie uma chamada no app Telefone/FaceTime ou atenda-a. Em seguida, toque no botão representado por uma onda sonora (no canto superior esquerdo) para que uma contagem regressiva seja exibida.

Com isso, uma voz automatizada anunciará para você e para a outra pessoa que a chamada está sendo gravada e ela será iniciada.

A gravação (junto à transcrição, se disponível) da ligação ficará salva no aplicativo Notas, para consulta e reprodução posterior.