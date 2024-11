Como mudar a mensagem de saudação do Voicemail no iPhone

Por padrão, o aplicativo nativo Telefone (Phone) do iPhone pode enviar uma mensagem de saudação padrão para as ligações que você não atender, por meio do recurso chamado Voicemail.

Porém, é plenamente possível alterar essa saudação para uma mensagem de voz que você preferir — com a sua voz, em vez daquela padrão disponibilizada pela Apple. Veja como mudar isso! 📞

Observe que isso depende da operadora de telefonia celular que você utiliza. Em nossos testes, o tutorial funcionou bem na operadora Vivo.

Abra o app Telefone e toque na aba “Voicemail”. Em seguida, selecione “Saudação” (no canto superior direito).

Escolha “Personalizada” e depois “Gravar” para começar a gravar a mensagem em si.