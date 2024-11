Como usar a discagem T9 no app Telefone

O aplicativo nativo Telefone (Phone) do iOS 18 trouxe alguns novos recursos para facilitar a vida de quem realiza e recebe chamadas de voz.

Um deles é que, agora, o app suporta a discagem T9, algo que já estava disponível há muitos anos em outros smartphones. Na prática, isso significa que usuários podem fazer uma busca e ligar rapidamente para um dos seus contatos usando o teclado numérico do telefone.

A seguir, mostraremos como usar isso na prática! 📞

Abra o app Telefone no seu iPhone e selecione a aba “Teclado”. Em seguida, use as teclas que correspondem às letras dos contatos que quiser ligar, por exemplo:

Para “Mãe”, digite 623

Para “Pedro”, digite 73376

Para ver os demais resultados relacionados, toque em “mais [número]…”.

Legal, né? 😉