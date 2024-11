Como ajustar a resposta tátil nos iPhones

Nos modelos de iPhones a partir do 6s/6s Plus, a Apple incluiu um motor vibratório (o famoso Taptic Engine) responsável pelas respostas táteis do sistema operacional em notificações, ligações e outros tipos de alertas.

Se você possui um smartphone compatível, é possível escolher quando a resposta tátil será acionada para os toques e alertas do iOS. Ao todo, são quatro opções diferentes disponibilizadas pela Maçã.

Confira como alterar exatamente isso! 📱

Abra os Ajustes, toque em “Resposta Tátil e Som” e em “Resposta Tátil”. Depois, escolha uma das opções disponibilizadas:

Sempre Reproduzir

Reproduzir em Modo Silencioso

Não Reproduzir no Modo Silencioso

Nunca Reproduzir

Simples, não é? 😉

