Como saber se o seu iPhone foi recarregado lentamente

O iOS 18 trouxe uma nova informação para os usuários que costumam recarregar os seus iPhones com diferentes tipos de carregadores. Agora, é possível conferir se você fez isso usando um mais lento.

Segundo a Apple, isso não indica um problema no iPhone ou no carregador, apenas vai sugerir que um carregador de maior potência poderia ter acelerado a recarga do aparelho.

Confira como ver essa informação e como recarregar o seu iPhone na potência máxima! 📱

Como saber se você recarregou o seu iPhone mais lentamente

Para ver se o seu aparelho foi recarregado lentamente, abra os Ajustes e toque em “Bateria”. Um aviso de carregamento lento aparecerá na tela, além dos períodos em que a bateria foi recarregada mais lentamente em laranja, no gráfico que é mostrado.

De acordo com a Maçã, isso pode ocorrer se o carregador com fio tiver várias portas, como no adaptador de alimentação USB-C de 35W com duas portas da própria Apple, ou se você usar um computador ou um hub USB com outros dispositivos conectados.

Além disso, as portas de carregamento em hubs USB ou em carros podem oferecer uma velocidade de carregamento inferior se comparadas às de um carregador USB-C exclusivo.

Como recarregar mais rapidamente

O iPhone pode ser recarregado lentamente se estiver usando um carregador com fio que forneça 7,5W ou menos, ou um carregador sem fio que forneça menos de 10W, como um carregador no padrão Qi, por exemplo.

Para recarregar mais rápido, desconecte outros acessórios USB-C ou Lightning conectados (como fones de ouvido), desconecte os acessórios com fio do iPhone caso recarregue-o sem o uso de fios, evite usar os aplicativos enquanto o aparelho estiver recarregando e carregue-o em um lugar com uma temperatura amena (nem tão fria, nem tão quente).

via MacRumors