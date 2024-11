Apple continuou liderando mercado de áudio no 3º trimestre de 2024, apesar de recuo

Em uma pesquisa feita pela Canalys, foi apontado que o mercado global de áudio pessoal inteligente teve um aumento de 15% nas remessas no terceiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, indicando um forte desempenho nessa vertente da tecnologia pessoal.

De acordo com a pesquisa, o mercado global de áudio pessoal inteligente passou por uma recuperação expressiva no período, com um total de 126 milhões de unidades enviadas.

O crescimento foi observado em todas as principais categorias de produtos e regiões, com destaque para o mercado indiano, que registrou um aumento de 51% nas remessas. A demanda por dispositivos TWS liderou o crescimento, com marcas como boAt e OnePlus introduzindo novos modelos com recursos avançados.

O segmento de dispositivos com design aberto também apresentou crescimento significativo, com as remessas quase triplicando ano a ano. A demanda por soluções de áudio adequadas para estilos de vida ativos e ao ar livre está impulsionando essa tendência.

A Apple e sua subsidiária Beats lideraram o mercado de dispositivos de áudio pessoal no período analisado pela pesquisa, com 21,3 milhões de dispositivos vendidos e 16,9% de participação, o que representou uma queda de 9,2% em comparação ao terceiro trimestre do ano passado. A empresa aparece seguida pela Samsung (com 11 milhões de remessas e 8,7% de market share), pela boAt (10,4 milhões e 8,2%), pela Xiaomi (7,1 milhões e 5,7%) e pela Sony (5,6 milhões e 4,4%).

Quando levamos em contas apenas dispositivos TWS, a Maçã continua na liderança com 19,8 milhões de envios e uma fatia de 21,4% (-9,3%). A Samsung, mais uma vez, vem logo atrás com 8,3 milhões de remessas (9% do mercado), seguida por boAt (7,6 milhões e 8,2%), Xiaomi (6,9 milhões e 7,5%) e HUAWEI (3,7 milhões e 4%).

A pesquisa completa (em inglês) pode ser conferida nessa página.

