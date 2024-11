Apple exalta especificações do iPhone 16 Pro e do A18 Pro em comercial

O canal brasileiro da Apple no YouTube lançou hoje um comercial para divulgar o iPhone 16 Pro e, de quebra o chip A18 Pro, o qual foi lançado em setembro junto ao aparelho topo-de-linha da empresa.

Denominada “Todos os Sistemas Pro”, a peça, que está totalmente dublada em português do Brasil, é uma espécie de simulação de um grande lançamento de foguete, na qual a responsável pela missão certifica-se de que todos os componentes estão a postos antes da decolagem.

Entre as características presentes no aparelho destacadas pela equipe, estão o Neural Engine, a GPU de 6 núcleos, o suporte a jogos de próxima geração e a gravação de vídeos em câmera lenta a 4K com 120 quadros por segundo.

“O iPhone mais poderoso até hoje. Com a potência do chip A18 Pro”, destaca a Apple no vídeo após a decolagem bem-sucedida do iPhone 16 Pro, antes ancorado por um cabo USB-C à base de lançamento.

Curtiram? 😅

