Apple libera terceiras betas do tvOS 18.2 e do visionOS 2.2

A Apple acaba de liberar as terceiras versões de testes do tvOS 18.2 (compilação 22K5148a ) e do visionOS 18.2 ( 22N5794a ), exatamente uma semana após liberar as terceiras betas dos demais sistemas.

Entre as novidades do tvOS 18.2, está o suporte aprimorado para projetores 21:9 e outras proporções de tela. A Apple TV agora também é capaz de detectar automaticamente a proporção (aspect ratio) do dispositivo conectado.

Já no caso do Apple Vision Pro, testadores têm agora a chance de usar o Mac Virtual Display nos modos wide e ultrawide, o que permite telas virtuais bem mais largas que o habitual. Essa, vale lembrar, é uma das novidades anunciadas pela Maçã para o sistema operacional do headset ainda na WWDC24.

A previsão, como comentamos em outras oportunidades, é de que a Apple libere as versões finais desses sistemas — bem como do iOS 18.2, do iPadOS 18.2 e do macOS Sequoia 15.2 — para todos na primeira semana de dezembro.

