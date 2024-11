Apple poderá repensar ideia de uma TV própria, a depender de novo produto

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman na newsletter “Power On” (da Bloomberg), a Apple poderá repensar uma ideia de produzir um aparelho de TV (não apenas uma set-top box, como a Apple TV) — algo que, segundo ele, estaria sendo novamente avaliado pela empresa.

Bastante solicitada por fãs há muito tempo, a ideia de uma televisão da Maçã é antiga, mas teria sido abandonada há cerca de uma década — o que fez a Maçã focar integralmente na sua set-top box e, mais recentemente, em seu próprio serviço de streaming (o Apple TV+).

De acordo com Gurman, essa ideia poderá ganhar força a depender do nível de aceitação do próximo dispositivo focado em casa inteligente no qual a empresa está preparando, que será basicamente um hub inteligente como o HomePod, mas com tela, suporte à Apple Intelligence e outras melhorias.

Para o jornalista, a aceitação desse dispositivo (cujo sucesso não é garantido, dados os recentes lançamentos da empresa sem grande apelo popular) será determinante para o futuro do ecossistema de casa inteligente da Apple e o possível investimento em novos produtos.

Com um possível sucesso, além de reconsiderar a ideia de um televisor próprio, a Maçã poderá seguir com os planos de trabalhar em um dispositivo para casa inteligente com braço robótico, uma tela maior e recursos mais avançados em relação aos do que deverá ser lançado no ano que vem.

