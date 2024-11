Apple retoma da NVIDIA o posto de empresa mais valiosa do mundo

Depois de perder o posto para a NVIDIA [ $NVDA ] no começo do mês, a Apple [ $AAPL ] voltou a assumir a posição de empresa (com capital aberto) mais valiosa do mundo hoje.

Com uma alta diária de 1,34%, a Maçã fechou o pregão com suas ações valendo US$228,02 (um crescimento de US$3,02), o que fez o seu valor de mercado ir para US$3,447 trilhões.

A fabricante de GPUs e placas de vídeo, por sua vez, fechou o dia com um market cap de US$3,438 trilhões (US$9 bilhões a menos), com cada ação valendo agora US$140,15 (queda diária de US$1,83, ou -1,29%).