Apple TV 4K sobe de preço no Brasil

Más notícias para os fãs da Apple TV 4K. Nesta manhã de segunda-feira, a subsidiária brasileira da Maçã atualizou o seu site com novos preços para a sua set-top box — refletindo as altas mais recentes do dólar em cima do real.

A terceira geração da Apple TV 4K, vale observar, foi lançada em 2022 e trouxe novidades como a presença do processador A15 Bionic, suporte a HDR10+ e um Siri Remote com uma entrada USB-C, substituindo a antiga Lightning.

Ela chegou em duas versões diferentes: uma equipada com 64GB de armazenamento e conexão apenas por redes Wi-Fi e um modelo com 128GB de espaço e capacidade também de se conectar a redes de internet com fio, via cabo Ethernet.

De 2022 para cá, o dispositivo passou ileso aos inúmeros aumentos (e baixas) de preços da linha de produtos da Apple. Porém, neste final de ano, estamos vendo os seus primeiros reajustes.

Vamos aos preços novos!

À vista, a Apple ainda oferece 10% de desconto sobre o valor parcelado. Com isso, os dispositivos passam a custar, respectivamente, R$1.556,10 e R$1.754,10.

O AppleCare Protection Plan (não confundir com o AppleCare+) e o Siri Remote (3ª geração), curiosamente, não foram reajustados desta vez. Por ora, também, nenhum outro produto sofreu reajustes na linha de produtos da Apple.

