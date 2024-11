Apple TV+ anuncia “Cape Fear”, série com Javier Bardem produzida por Martin Scorsese e Steven Spielberg

O Apple TV+ anunciou hoje que deu sinal verde para o início da produção de “Cape Fear”, série de dez episódios estrelada pelo vencedor do Oscar Javier Bardem (que também trabalhará como produtor executivo).

Publicidade

Ainda de acordo com as informações, a série terá Nick Antosca como escritor e showrunner, e será uma espécie de “thriller hitchcockiano”, bem como um “exame” da obsessão do público estadunidense por produções de crimes reais (true crime) no século XXI.

Mais especificamente, a série girará em torno do casal de advogados Amanda e Steve Bowden, que veem suas vidas virarem de cabeça para baixo depois que Max Cady (Bardem), um assassino famoso, é liberto da prisão.

Ainda não há mais informações sobre o elenco de “Cape Fear”, que terá como produtores executivos ninguém menos que os vencedores do Oscar Martin Scorsese e Steven Spielberg.

Publicidade

Produzida pela UCP (divisão do Universal Studio Group) e pela Amblin Television, a série é baseada no romance “The Executioners”, que inspirou o filme homônimo de Gregory Peck, lançado em 1962, e o seu aclamado remake de 1991, dirigido por Scorsese.

A Apple ainda não divulgou uma data de estreia para o projeto.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.