Apple TV+ poderá licenciar filmes para terceiros visando reduzir perdas e ampliar público

Segundo a Bloomberg, o Apple TV+ poderá passar por uma mudança de estratégia: a plataforma da Maçã deverá começar a licenciar seus filmes originais para outras empresas, como redes de TV estrangeiras e lojas digitais.

A ideia é diminuir os prejuízos, dar mais visibilidade às produções e alcançar novos públicos. Parece incomum, mas faz sentido, já que o streaming ainda não conseguiu atrair uma grande massa, mesmo com investimentos bilionários e elogios da crítica.

Para liderar essa nova fase, a Apple contratou Maria Ines Rodriguez, uma executiva com passagens pela Disney e NBCUniversal. Ela tem a missão de criar uma estratégia global para distribuir os conteúdos originais do Apple TV+ fora da plataforma.

A mudança também veio de cima: Tim Cook (CEO da empresa) e Eddy Cue (chefe de serviços) estariam pressionando a equipe do Apple TV+ a cortar custos e aumentar os resultados financeiros. O foco inicial desse licenciamento são os filmes, enquanto as séries originais continuariam exclusivas — pelo menos por enquanto.

Essa decisão da Apple segue uma tendência que já está acontecendo no mercado de streaming. Empresas como Warner Bros. Discovery, Paramount e Disney têm vendido direitos de exibição de filmes e séries para outras plataformas, quebrando a ideia de que tudo precisa ser exclusivo. A Apple está entrando nessa onda, e pode ser que isso ajude a dar mais fôlego ao serviço.

Outra mudança importante é o foco em produções menores, feitas diretamente para o streaming, deixando de lado os grandes lançamentos de cinema. Um exemplo disso foi a mudança de estratégia de lançamento de “Lobos” (“Wolfs”), que estava originalmente previsto para chegar às telonas.

A estratégia mostra que a Maçã está saindo da sua zona de conforto, já que a exclusividade era uma marca do serviço. Ademais, isso poderá ajudar o streaming a ganhar força em outros países, onde enfrenta maior dificuldade para crescer.

Licenciar filmes para redes estrangeiras poderá não só gerar uma receita extra, mas também apresentar os conteúdos da companhia para quem ainda não assina o serviço. Quem sabe essa seja a virada de que o Apple TV+ estava precisando?

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

