Golpistas se passam por “Apple Security” e furtam idosa nos EUA

Uma idosa de Wichita, cidade no estado do Kansas (Estados Unidos), foi vítima de um golpe online comum que começou com uma mensagem de texto falsa da “Apple Security”, segundo informações do 12News [1, 2].

Shawna Perdue perdeu mais de US$5.500 após ter sido convencida a transferir dinheiro para um cartão Venmo e comprar cartões-presente.

O golpe começou com uma mensagem de texto alegando que a Conta Apple de Perdue havia sido usada para fazer uma compra. Ela ligou para o número fornecido e foi convencida por um golpista a transferir dinheiro para um cartão Venmo e comprar cartões-presente. Infelizmente, seu banco não pôde reembolsar o dinheiro perdido.

Após registrar relatórios na polícia local e na Comissão Federal de Comércio, uma página do GoFundMe — um dos principais sites de financiamento coletivo que usam o método baseado em doações — foi criada para ajudar Perdue a se recuperar. Atualmente, o esforço já arrecadou cerca de US$6.200.

Para proteger amigos e familiares de golpes, é importante compartilhar histórias como a de Perdue e ajudá-los a verificar a autenticidade de mensagens de texto e emails alarmantes. A Apple também tem uma página de suporte dedicada a golpes envolvendo cartões-presente.

A comunidade se uniu para ajudar Perdue; sua filha, Rhonda Chadwick, agradeceu aos doadores, dizendo “vocês definitivamente estão ajudando a restaurar a fé da minha mãe nas pessoas e a restaurar sua crença espiritual”.

via PhoneArena