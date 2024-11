★ HUAWEI comemora a Black Friday com até 24% de desconto em produtos!

Embora a Black Friday comece oficialmente no Brasil em 29 de novembro, a HUAWEI, uma gigante da tecnologia, adiantou-se e iniciou sua promoção especial hoje, 18 de novembro, estendendo-se até 30 de novembro.

Durante esse intervalo, clientes terão acesso a descontos de até 24% em uma variedade de produtos tecnológicos, que incluem smartwatches, fones de ouvido, roteadores e outros dispositivos. Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que buscam inovação e tecnologia a preços reduzidos antes do evento principal da Black Friday.

HUAWEI WATCH GT 5

Um dos pontos altos da promoção da HUAWEI destaca-se no mais recente lançamento, o WATCH GT 5 , atualmente disponível com 7% de desconto, reduzindo seu preço de R$1.500 para R$1.400.

Esse smartwatch é a escolha ideal para aqueles que buscam um monitoramento avançado de saúde e condicionamento físico, oferecendo funcionalidades como análise de saturação de oxigênio no sangue (SpO2), monitoramento da frequência cardíaca, qualidade do sono e níveis de estresse em tempo real.

Divulgação/HUAWEI

Adicionalmente, o WATCH GT 5 apresenta uma bateria de longa duração, com autonomia de até 14 dias em uso típico, combinada a um design elegante e robusto. Com uma variedade de modos de treino disponíveis, incluindo corrida, ciclismo e natação, este dispositivo torna-se um aliado essencial para quem procura manter-se ativo e conectado durante suas atividades físicas.

Além de poder comprar o produto na Amazon, ele também está disponível no Mercado Livre e na Shopee.

HUAWEI GT 5 Pro

A série HUAWEI GT 5 Pro também está em promoção!

Divulgação/HUAWEI

Este modelo destaca-se pelo seu design premium e pela gama avançada de recursos de monitorização, direcionados para entusiastas de saúde e fitness. Com monitorização contínua dos batimentos cardíacos, níveis de SpO2 e funcionalidades de análise do sono, o GT 5 Pro é um verdadeiro parceiro na gestão da saúde. Além disso, ele inclui GPS integrado e uma autonomia de bateria excelente, perfeita para longos dias de atividade ou viagens.

Durante a Black Friday, este produto, que normalmente custa R$2.000, está disponível por R$1.900. Além de na Amazon, você pode comprá-lo no Mercado Livre e na Shopee.

HUAWEI FreeBuds SE 2

Outra grande oferta é o desconto de 24% nos HUAWEI FreeBuds SE 2 — o mais generoso de toda a promoção! Normalmente saindo por R$250, esses fones de ouvido sem fio agora estão disponíveis por apenas R$190.

Divulgação/HUAWEI

Com um design compacto e ergonômico, os FreeBuds SE 2 são ideais para aqueles que valorizam conforto e qualidade de áudio, seja para ouvir música, realizar chamadas ou desfrutar de podcasts.

Eles proporcionam uma reprodução sonora excelente e são reconhecidos pela longa duração da bateria, permitindo horas de uso ininterrupto. Essa promoção representa a oportunidade perfeita para adquirir um dispositivo de alta qualidade com um dos descontos mais significativos da temporada.

Como os outros produtos, além de poder comprar na Amazon, eles estão disponíveis no Mercado Livre e na Shopee.

HUAWEI WATCH FIT 3

Esse relógio inteligente é direcionado para aqueles que buscam um acompanhamento conveniente e elegante de saúde e condicionamento físico.

Divulgação/HUAWEI

Este dispositivo se destaca pela sua leveza e adaptabilidade, tornando-o ideal no uso diário. Com monitoramento contínuo da frequência cardíaca, rastreamento de oxigênio no sangue e uma variedade de modos de exercício — abrangendo desde atividades leves até treinos intensos.

Sua tela AMOLED vibrante oferece uma visualização excelente, e a longa duração da bateria permite até dez dias de uso sem recarga.

Atualmente, o produto está com um desconto de 20%, passando de R$1.000 para R$800 — disponível na Amazon, no Mercado Livre e na Shopee.

HUAWEI FreeClip

Estes fones de ouvido práticos e eficientes são perfeitos para quem procura conforto e qualidade de áudio em qualquer situação. Com tecnologia avançada de detecção automática dos lados esquerdo e direito, eles ajustam-se automaticamente à posição na orelha, oferecendo uma experiência de áudio personalizada e prática.

Divulgação/HUAWEI

Durante a promoção de Black Friday, o modelo está com um desconto de 23%, saindo de R$1.300 por R$1.000 na Amazon, no Mercado Livre e na Shopee.

HUAWEI FreeBuds 6i

Os fones de ouvido TWS (true wireless stereo) têm como objetivo proporcionar alta qualidade sonora e conforto aos usuários. Com tecnologia de cancelamento de ruído ativo, esses fones oferecem uma experiência de áudio imersiva, permitindo uma audição clara mesmo em ambientes ruidosos.

Divulgação/HUAWEI

Sua construção ergonômica garante conforto mesmo durante longos períodos de uso, e a bateria de longa duração proporciona várias horas de reprodução contínua sem interrupções.

Durante a promoção, os HUAWEI FreeBuds 6i estão com um desconto de 8%, passando de R$600 para R$550 na Amazon, no Mercado Livre e na Shopee.

HUAWEI WiFi BE 3

Este roteador é ideal para aqueles que procuram uma conexão Wi-Fi de última geração com alto desempenho. Equipado com a tecnologia Wi-Fi 7, o modelo oferece velocidades de conexão superiores e uma cobertura mais ampla, tornando-o perfeito para ambientes com múltiplos dispositivos conectados simultaneamente.

Divulgação/HUAWEI

Com quatro antenas potentes, o BE 3 garante uma conexão estável em todos os cômodos, minimizando áreas de sombra e proporcionando uma experiência de navegação rápida e fluida.

Durante a promoção da Black Friday da HUAWEI, o BE 3 está disponível com um desconto de 10%, reduzindo o preço de R$500 para R$450 na Amazon, no Mercado Livre e na Shopee.

HUAWEI WATCH GT 4

Este smartwatch moderno e versátil foi projetado para aqueles que buscam monitorar a saúde e acompanhar atividades físicas com estilo e precisão.

Divulgação/HUAWEI

O modelo se destaca pelo seu design geométrico e arrojado, disponível em diversas cores e materiais, tornando-o adequado tanto para ocasiões casuais quanto formais. Equipado com monitoramento avançado de saúde, ele oferece funcionalidades como monitoramento de batimentos cardíacos, controle de oxigênio no sangue e rastreamento de mais de 100 modos esportivos.

Durante a promoção, o produto está disponível com um desconto de 23%, reduzindo seu valor de R$1.300 para R$1.000 também na Amazon, no Mercado Livre e na Shopee.

Corra e aproveite essas ótimas promoções com os melhores dispositivos da HUAWEI!

